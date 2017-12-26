В зоне проведения антитеррористической операции начнет спутниковое вещание новый местный телеканал «Донеччина-TV». Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.



«Принято решение о выдаче спутниковой лицензии коммунальному предприятию Донецкого областного совета «Региональная телерадиокомпания «Регион-Донбасс», – отметил он.

Костинского, новый спутниковый телеканал будет называться «Донетчина-TV».

«Благодаря спутниковой лицензии уже в первом квартале следующего года сигнал этого телеканала смогут получать жители, в частности, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», – подчеркнул он.