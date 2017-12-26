Вчера при попытке въезда на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ «Гнутово» был задержан гражданин Украины 1981 года рождения, который служил в «полиции ДНР», сообщает пресс-служба государственной пограничной службы.

«Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы человек проходил службу в Снежнянском отделе так называемой «полиции ДНР» в должности оперуполномоченного. Бывшего «служителя закона» пограничники задержали», – говорится в сообщении.

Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих «коллег». Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию.

В отдел Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление по ч.1 ст.260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Гражданина передано сотрудникам полиции.