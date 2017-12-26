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На Кубе во время рождественского карнавала, который прошел в городе Ремедиос в ночь на 25 декабря, после запуска фейерверков пострадали 39 человек.

Серьезные травмы получили 27 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии, сообщает 112 Украина со ссылкой на La Tercera.

Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. 

Расследованием инцидента занимаются сотрудники министерства внутренних дел Кубы. По предварительным данным, все пострадавшие - местные жители. Иностранных граждан среди них нет.

Декабрьский фестиваль в Ремедиос - так называемые парранды - является одним из старейших и самых массовых кубинских праздников. По улицам города проезжают «карросы» - ярко украшенные платформы с группами танцоров, а главным атрибутом праздника является шоу фейерверков.

Посмотреть на красочные торжества в Ремедиос съезжаются тысячи людей со всей страны. В 2013 году парранды были провозглашены культурным достоянием Кубы.
ForUm

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