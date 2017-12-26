Вечера, 25 декабря, в Мариуполе в результате пожара в одноэтажном жилом доме погибли два человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на улице Баха поступило в Службу спасения «101» в 20:11.

Спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу, выяснили, что горение происходит в одноэтажном жилом доме. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни.

Бойцы ГосЧС локализовали пожар на площади 84 кв. м в 21:07 и ликвидировали в 22:11. К тушению привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара пока устанавливается специалистами.