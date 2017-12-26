Королевский военно-морской флот сообщил, что вечером рождественского дня британский фрегат был вынужден сопроводить российский военный корабль через Северное море в территориальных водах Великобритании.

По словам командования, HMS St Albans контролирует передвижения «Адмирала Горшкова» в районах, представляющих национальный интерес.

Россия никак не комментирует эту ситуацию.

Представители королевского военно-морского флота заявили, что в последнее время увеличилась активность российских судов, проходящих через британские воды. Недавно Британия предупредила о новой угрозе, которую Россия может представлять для глубоководных интернет-кабелей.

Глава штаба обороны Великобритании главный маршал авиации Стюарт Пич заявил в начале декабря, что Британия и НАТО должны уделять первоочередное внимание защите линий связи, сообщает Би-би-си.

Он сказал, что если кабели будут перерезаны, это «немедленно и потенциально катастрофически» ударит по экономике страны.

23 декабря HMS St Albans был призван выйти в море и «следить за новым российским военным кораблем «Адмирал Горшков», пока он проходит вблизи территориальных вод Великобритании».

В заявлении также сообщается, что британский фрегат остался в море и на Рождество, наблюдая за российским судном. Он вернется в Портсмут 26 декабря.

Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что без колебаний встанет на защиту британских вод и не станет терпеть никакой формы агрессии: «Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов».

Патрульное судно HMS Tyne также было вызвано сопровождать российский разведывательный корабль через Северное море и пролив Ла-Манш.

Одновременно, как сообщается, в воздух поднялся военно-морской вертолет, чтобы проследить за двумя другими российскими кораблями, курсирующими неподалеку.

В январе этого года британский военный корабль и три истребителя Королевских ВВС «Тайфун» сопровождали российский авианосец и несколько других кораблей через Ла-Манш.