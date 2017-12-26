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Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы, так или иначе связанных с еврейской диаспорой.

Так, на здании областного архива, которое, как известно, в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос», появилась надпись «Прочь жидов, Украина для украинцев!», сообщает «Таймер».

А на входе в музей Холокоста на Большой Арнаутской написали «Первый тост — за Холокост!». 

 
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