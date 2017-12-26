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Вчера, 25 декабря, около 9:00 в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Тираспольской водитель Peugeot, нарушив Правила дорожного движенияЮ столкнулся с автомобилем ВАЗ, сообщает патрульная полиция города.

«Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Как говорят очевидцы, перед этим мужчина разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет. Позже его остановил экипаж патрульной полиции на улице Черноморского казачества», – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что на 26-летнего водителя Peugeot инспекторы составили протоколы по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления).
ForUm

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