Авторитетное в мире бокса издание Fightnews признало украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте издания.

Составители рейтинга издания отмечают три более чем уверенные победы украинца, которые он одержал на протяжении года. В апреле Лом досрочно победил чемпиона WBA в полулегком весе Джейсона Соса после девяти раундов противостояния, сообщает УНИАН.

В августе он вернулся, чтобы также досрочно одолеть Мигеля Марриагу - уже по итогам после семи раундов. И, наконец, в декабрьском поединке между двумя двукратными олимпийскими чемпионами Ломаченко доминировал в бою с Гильермо Ригондо, заставляя высоко оцененного соперника признать свое поражение уже после шести раундов.

Ломаченко опередил в рейтинге Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисай, которые одержали по две победы (2-0) в 2017 году.

Напомним, ранее Ломаченко был признан лучшим боксером года по версиям ESPN и Box News 24.

9 декабря в Нью-Йорке Ломаченко одержал победу над Ригондо в 6-ом раунде.