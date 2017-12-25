Сегодня, 25 декабря, успешно завершился заключительный этап переговоров по освобождению украинских граждан: по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук и руководители непризнанных республик Донбасса Александр Захарченко и Леонид Пасечник встретились в Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции, находящейся в Даниловом монастыре в Москве. Патриарх также принял участие в состоявшейся встрече, сообщает пресс-служба бщественного движения «Украинский выбор – Право народа».

Медведчуком, Захарченко и Пасечником были окончательно согласованы все вопросы, касающиеся проведения обмена по формуле «306 на 74», а именно: стороны обменялись утвержденными списками, определили дату обмена, место и время. Обмен состоится 27 декабря 2017 года.

«Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ», ‒ сказал Медведчук журналистам.

«Как уже было сказано Его Святейшеством, сегодня здесь, в этом знаковом месте, завершился заключительный этап переговоров, который, как вы хорошо помните, начался 15 ноября в Ново-Иерусалимском монастыре, где было обращение Владимира Владимировича Путина, предложение об обмене по формуле «306 на 74», которое было поддержано патриархом Кириллом», — добавил Медведчук.