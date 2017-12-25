В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Запорожья погибли два человека. Об этом сообщает сайт города 061.
В общежитии по адресу ул. Бородинская, 4а ударной волной выбило окно в одной из комнат первого подъезда. Полицейские вызвали спасателей, так как вход в помещение был заблокирован.
В результате взрыва погибли два человека – мужчина и женщина.
По данным издания, граната взорвалась во время ссоры. Погибший мужчина был ранее судим за убийство и за хранение оружия. В 2012 году он выстрелил женщине в голову, однако пострадавшая претензий не имела, поэтому мужчину наказали только за хранение оружия.
Погибшему оторвало руку.
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