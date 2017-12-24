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Боевики ОРДЛО распространяют ложную информацию о нарушениях подразделениями ВС Украины в АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

«С первых минут установленного режима прекращения огня на время праздников информационные интернет-ресурсы, подконтрольные боевикам ОРДО/ОРЛО, начали распространять информацию о  якобы ведении огня подразделениями Вооруженных сил Украины в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий», - говорится в сообщении.

Так, на одном из каналов фейковых новостей террористов в мессенджере Телеграмм, отмечается, что «подразделения украинской армии, начиная с полуночи 23 декабря 2017, совершили обстрел в районе населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский - минометы различных калибров».

Украинская сторона СЦКК связывает такую ​​показательную «фейковую» активность террористов по несуществующим обстрелам со стороны подразделений ВСУ  с неприкрытым желанием обвинить подразделения в АТО в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины.

«Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины», - подчеркнули в СЦКК.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО  с полуночи 23 декабря.  

Однако около 11:30 23 декабря боевики совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. В результате погиб военный.

 

 
ForUm

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