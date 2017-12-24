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Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) связались с постпредом США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Пранкеры от лица польского премьера задали Хейли вопросы по ряду тем. В частности, они обсудили решение США по Иерусалиму, голосование в Совбезе ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках летального оружия, российский проект «Северный поток — 2», а также ситуацию с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Украине. На многие вопросы американский постпред отвечала общими фразами, однако были в 12-минутном диалоге и конкретные заявления, сообщает РИА Новости.

После обмена вежливыми репликами о взаимной поддержке в ООН, пранкеры спросили, почему в Совбезе США вместе с Украиной выступили против резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма.

 

 

«Мы стараемся их поддерживать по многим вопросам, — заявила Хейли. — У нас очень тесные связи, и мы стараемся совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма». По словам постпреда, основой американо-украинских отношений является безоговорочная поддержка Киева во всем, что касается российско-украинских противоречий.

Пранкеры также затронули тему Саакашвили. «Господин Саакашвили попал в Украину через Польшу. Я думаю, это позор для бывшего президента: его назвали российским шпионом, потому что он пошел против президента Украины», — сказал «представитель» Варшавы. Он попросил поддержать Саакашвили и надавить на власти Украины, так как уверен, что дело экс-президента сугубо политическое.

Постпред США согласилась с тем, что преследование Саакашвили носит политический характер, однако отметила, что США стараются не вмешиваться во внутреннюю политику. «Но я постараюсь донести до них, что это для вас важно и что вас это действительно волнует», — подытожила Хейли.

После пранкеры перешли к обсуждению проблем несуществующих территорий. «Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая», — сказал пранкер и для верности произнес название топонима по буквам. Согласно легенде, на острове прошли выборы, в которые вмешалась Россия. Требованиями независимости власти Биномо обостряют ситуацию в Южно-Китайском море, заявил «польский представитель».

На вопрос о том, знает ли Хейли о существовании такого острова (которого на самом деле нет), постпред ответила утвердительно. «Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией, — сказала Хейли, когда речь зашла о вмешательстве России. — Думаю, мы будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря». Постпред пообещала узнать «реальную позицию США» по «проблеме Биномо», чтобы вернуться к этому вопросу позже.

 
ForUm

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