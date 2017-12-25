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В течение 2017 года больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе Киева. Об этом сообщили в столичной полиции на запрос УНН. 

Согласно информации, по состоянию на конец ноября там было совершено почти 10 тыс. правонарушений. 

«По состоянию на 30.11.2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9 тыс. 564 преступлений, раскрыто – 1 тыс.783. Наименее уголовным районом оказался Подольский – 2 тыс. 514 совершенных преступлений, 1 тыс.176 раскрытых», - говорится  в сообщении. 

Больше всего тяжких преступлений совершили в левобережной части Киева.

Так, больше всего убийств зафиксировано в Дарницком районе – 17 случаев; изнасилований – в Деснянском и Шевченковском – по 3 случая; больше всего случаев нанесения умышленных тяжких телесных повреждений – 27 – в Деснянском районе.

Больше всего разбойных нападений совершено в Соломенском районе – 80 случаев, ограблений – в Днепровском (594),  краж – в Деснянском районе (5016), краж из квартир – в Дарницком районе (734).

Максимальное количество случаев мошенничества зафиксировано в Шевченковском районе – 1454, хулиганства – в Голосеевском районе (66). Больше всего угонов транспортных средств – в Дарницком районе (243).

 
ForUm

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