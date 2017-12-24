Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«После более трех лет со дня убийства Вячеслава Веремия виновные в этом страшном акте до сих пор не были привлечены к полной ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов атаки, я серьезно встревожен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста», - подчеркнул Дезир.

Представитель ОБСЕ также призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов, передает 112 Украина.

«Я призываю власти в полной мере и эффективно расследовать все случаи гибели журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений», - добавил он.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия дали 2 года условно. Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда.

Журналист Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Он вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.

По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме. Дело рассматривали около 3 лет.