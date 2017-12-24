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В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства осквернения памятника воинам, погибшим в АТО. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

В Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о повреждении памятника бойцам АТО, установленного на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4.

Ночью неустановленные лица облили краской мемориальный камень «Погибшим воинам АТО».

 


 

 

 настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.
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