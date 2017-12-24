В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства осквернения памятника воинам, погибшим в АТО. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.
В Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о повреждении памятника бойцам АТО, установленного на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4.
Ночью неустановленные лица облили краской мемориальный камень «Погибшим воинам АТО».
#Одесса!ночью в Одессе любители рузького мира облили краской закладной камень погибшим воинам АТО у Обл.Админ.кто это сделал будет жестко наказан. pic.twitter.com/ZzXmt325JS— сергеi анiсiфоров (@ollegator29) 23 декабря 2017 г.
настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.
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