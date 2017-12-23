«Несмотря на то, что проблемы есть, я верю, что мы сможем провести обмен до новогодних и рождественских праздников». Об этом в своем блоге написал лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что трудности и проблемы возникли у украинской стороны, поскольку Луганск и Донецк еще 16 ноября подтвердили о своей готовности освободить 74 человека по формуле «306 на 74».

«Задержка за Киевом. По объективным причинам. Я неоднократно акцентировал внимание на том, что для освобождения 306 человек Украина должна соблюсти нормы действующего законодательства. Есть три категории лиц. Первая — это лица, уголовные дела в отношении которых в стадии досудебного следствия. Вторая категория — люди, дела в отношении которых рассматриваются в судах, необходимо принять решение об их дальнейшей судьбе. Третья категория ― это те, кто уже осужден и отбывает наказание; чтобы можно было освободить этих лиц, президент Украины должен их помиловать. На все это требуется время», — пояснил Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Лидер «Украинского выбора» считает, что процесс можно было бы упростить, если бы был введен в действие закон об амнистии, «запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

«Чтобы исключить любые спекуляции, сразу отмечу: на лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, амнистия распространяться не будет. Однако именно непримиримые противники этого закона ― представители «партии войны», сидящие в теплых кабинетах и разглагольствующие о том, что обменов нет уже который месяц, сделали все для того, чтобы заморозить, законсервировать процесс обмена. Скажу больше: если бы «партия войны» не блокировала выполнение Минских соглашений, в том числе их политической части (напомню, речь идет о законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят, введен в действие, потом его действие приостановили и сегодня он не работает; о законе «О недопущении преследования и наказания лиц ― участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», который так и не подписан; а также законе о выборах на Донбассе и о внесении изменений в Конституцию Украины), то сегодня нам не приходилось бы договариваться об очередном перемирии ― новогоднем», — подчеркнул политик.

Медведчук убежден: если бы Минские соглашения, которые признаны во всем мире безальтернативными, выполнялись в полном объеме, то есть решались как вопросы безопасности, так и вопросы политико-правового характера, то в Украине уже был бы стабильный и прочный мир.