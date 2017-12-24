В следующем году в 10 парках в разных районах Киева будет осуществлен капитальный ремонт, заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Как сообщает пресс-служба КГГА, речь идет о таких парках: парк им. Рыльского в Голосеевском, парк Партизанской Славы в Дарницком, парк им. Романа Шухевича в Деснянском, парк «Наталка» в Оболонском (вторая очередь), Печерский ландшафтный парк в Печерском, Куреневский парк в Подольском, парк «Совки» в Святошинском, парк «Отрадный» в Соломенском, Сырецкий парк в Шевченковском районах столицы.

Кроме того, отметил мэр, столичные власти планируют разбить новый парк на Троещине и завершить ремонт парка Киото. «У нас большие планы по обустройству парков. Киев – это город-парк. Такого обилия зеленых насаждений нет ни в одной столице Европы», - отметил Кличко.

По словам мэра, сейчас парк «Наталка» - одно из любимых мест отдыха киевлян. «Это - золотой стандарт парков. И такие парки должны быть в каждом районе города», - сказал он, добавив, что вторая очередь парка «Наталка» будет открыта весной следующего года.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отчитался, как изменилась столица в течение 2017 года.