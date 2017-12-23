На период рождественских и новогодних праздников спасатели ГосЧС переходят на усиленный режим несения службы.

На период празднования рождественских и новогодних праздников подразделения ГосЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в каждом регионе страны проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 23 по 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции и региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

Всего до 08:00 26 декабря на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники. Также в готовности к применению находится и авиация ГосЧС, а именно самолет Ан-26.