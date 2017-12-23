Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

Сообщается, что в числе пожизненно отстраненных лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.

Отмечается, что результаты этих дисквалифицированных спортсменов аннулировали. Продолжается повторная проверка спортсменов, поэтому в МОК предусматривают возможные новые открытия дел.

«Кроме того, 11 (дисквалифицированных) спортсменов не имеют права на аккредитацию в любом качестве для участия в последующих Играх Олимпиады и Олимпийских зимних играх», – говорится в сообщении.

Напомним, специальная комиссия Дениса Освальда, расследующая случаи систематического применения допинга в российском спорте, открыла уже 46 дел против россиян. Ранее МОК лишил российских спортсменов 11 медалей Олимпиады в Сочи, в результате чего Россия потеряла лидерство в общем зачете, опустившись на третье место. Кроме того, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Поехать на Олимпиаду смогут только спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, но лишь под нейтральным флагом и без гербов своей страны на спортивной форме.