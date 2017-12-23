также в разделеСпорт
Boxing News 24 признал Ломаченко лучшим боксером года 31
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА 31
«Шахтер» опроверг слухи о переезде в Польшу 54
Фьюри разрешили вернуться в бокс 40
Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2018 81
«Динамо» узнало своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы 76
«Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Ромой» 47
Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Ригондо 223
Скандальному Фьюри грозит четырехлетняя дисквалификация 66
«Динамо» обыграло «Партизан» со счетом 4:1 55
Болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в поддержку воинов АТО 75
«Шахтер» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов 94
Виталия Кличко внесли в Международный зал боксерской славы 51
МОК приостановил членство РФ 177
Сборную России отстранили от Олимпиады-2018 190
NYT: Россияне хотели испортить допинг-пробу Семеренко 54
Стали известны результаты жеребьевки ЧМ-2018 по футболу 378
«Мариуполь» вышел в полуфинал Кубка Украины 54

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

Сообщается, что в числе пожизненно отстраненных лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.

Отмечается, что результаты этих дисквалифицированных спортсменов аннулировали. Продолжается повторная проверка спортсменов, поэтому в МОК предусматривают возможные новые открытия дел.

«Кроме того, 11 (дисквалифицированных) спортсменов не имеют права на аккредитацию в любом качестве для участия в последующих Играх Олимпиады и Олимпийских зимних играх», – говорится в сообщении.

Напомним, специальная комиссия Дениса Освальда, расследующая случаи систематического применения допинга в российском спорте, открыла уже 46 дел против россиян. Ранее МОК лишил российских спортсменов 11 медалей Олимпиады в Сочи, в результате чего Россия потеряла лидерство в общем зачете, опустившись на третье место. Кроме того, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Поехать на Олимпиаду смогут только спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, но лишь под нейтральным флагом и без гербов своей страны на спортивной форме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги