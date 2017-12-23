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В городе Лозовая мужчина обстрелял полицейский автомобиль, а затем выстрелил себе в голову, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

22 декабря в 01:39 в полицию из службы «102» поступило сообщение о том, что в доме на территории микрорайона неизвестный пытается демонтировать электросчетчик.

По указанному адресу полицейские не обнаружили технических повреждений электросчетчиков, также не увидели людей, которые могли бы совершать преступление.

Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей к дому территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, у которого выстрелил себе в голову. Бригадой скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Полицейские установили личность погибшего. Это житель Лозовой, 1973 г.р., ранее судимый.

Указанное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Пострадавших нет. Табельное огнестрельное оружие сотрудники полиции не применяли.

 
ForUm

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