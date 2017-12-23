В новогодние и рождественские праздники киевский пассажирский транспорт будет работать бесперебойно. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий непогоды и организации работы коммунальных служб в праздничные дни.

«В связи с проведением культурных мероприятий на новогодние и рождественские праздники, в центральной части города в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования будут внесены изменения. В частности, это касается маршрутов, курсирующих через Софийскую площадь. Обо всех изменениях в работе общественного транспорта информация будет размещаться на официальном веб-портале КГГА», - отметил Поворозник.

По его словам, фуникулер будет работать в течение всей новогодней ночи.

«Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи работа городского пассажирского транспорта будет продлена на 3 часа. Это касается как наземного общественного транспорта, так и работы столичного метрополитена», - подчеркнул первый замглавы КГГА.

Он напомнил, что в столице работают ночные маршруты наземного транспорта, благодаря которым горожане смогут добраться домой в удобное для себя время.