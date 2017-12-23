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Окончательное сальдо расчетов с «Газпромом» будет определено после окончания арбитража по транзиту газа в феврале 2018 года. Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Нюанс отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом» в том, что за газ в 2014 году мы рассчитались частично. То есть задолженность «Нафтогаза» перед «Газпромом», зафиксирована по состоянию на конец 2014 года. Эта задолженность больше, чем сумма компенсаций, которую «Газпром» должен нам вернуть, несмотря на пересмотр цены. Соответственно, есть положительная разница в пользу «Газпрома». Теперь рано говорить, сколько она составляет. Мы ждем транзитный суд. Он должен закончиться в феврале (2018 - ред.). К концу февраля мы будем знать полную цифру», - пояснил Коболев.

Он напомнил, что «в транзитном трибунале – мы нападаем».

«В этом трибунале мы защищаемся от требований на многие миллиарды долларов. Полный расчет – это 75 млрд долл. В трибунале транзитном мы атакуем, мы требуем 16 млрд долларов, «Газпром» ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, которое будет окончательное сальдо расчетов», - отметил глава «Нафтогаза».

НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. 

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. 

 
ForUm

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