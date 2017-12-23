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Решение об освобождении украинских заложников должно быть реализовано до конца года. Об этом шла речь в телефонном разговоре Президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко также поблагодарил за решение о продлении действия санкций ЕС против России на следующие 6 месяцев.

Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с эскалацией Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе, в частности растущим количеством обстрелов как позиций военных, так и гражданских населенных пунктов.

Порошенко и Меркель поддержали достигнутое в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря решение по режиму прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Лидеры Украины и Германии выразили сожаление по поводу решения России об одностороннем выводе ее представителей из состава совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе. Они также обсудили шаги, направленные на восстановление полноценной работы СЦКК.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года.

Президент Украины также проинформировал канцлера Германии о разблокировании процесса создания антикоррупционного суда в Украине.

Как сообщал ForUm, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что в настоящее время на оккупированной территории Донбасса содержатся 168 заложников. По ее словам, украинская сторона надеется добиться освобождения 74 из них до Нового года.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.

По данным СМИ, обмен должен состояться до 25 декабря.  

Однако позже представители ОРДЛО внесли дополнительные имена в списки лиц на обмен пленными, что усложняет определение даты обмена и ведет к срыву процесса. 

 
ForUm

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