Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол.



Соответствующее решение было принято на заседании ВСП 22 декабря, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что в результате рассмотрения двух жалоб относительно Цокол, в одном случае жалобщику было отказано, а в другом – принято решение об открытии дела.

«Рассмотрев жалобу гражданина Пикалова, Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла открыть дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда города Киева Цокол Ларисы Ивановны», – говорится в решении.

Эту жалобу гражданин Пикалов подал 14 марта 2017 года. Он утверждает, что поведение Цокол было неправомерным, когда она рассматривала дело по его жалобе на бездействие Печерского управления полиции Киева по невнесению в Единый реестр сведений на основании его заявления.

Как известно, экс-президент Грузии Саакашвили, лидер «Руху новых сил» заявлял, что судью Ларису Цокол, которая отпустила его на время расследования уголовного производства, хотят снять с должности.

В свою очередь Высший совет правосудия объяснил, что никакой связи между дисциплинарным делом, которое могут открыть против судьи, и тем, что она избирала меру пресечения Саакашвили, нет.