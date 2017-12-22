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СМИ: Нидерланды дали Саакашвили визу 78

Нидерланды примут экс-президента Грузии Саакашвили, если он решит покинуть Украину. Об этом в пятницу, 22 декабря, заявил нидерландский министр иностранных дел Халбе Зейлстра, сообщает DW.

«Он женат на голландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно», - заявил Зейлстра журналистам в Гааге.

Напомним, женой Саакашвили является гражданка Нидерландов Сандра Рулофс, у них двое детей.

Как сообщили информагентства AFP нидерландские чиновники, «адвокат Саакашвили спрашивал службу иммиграции и натурализации о возможности семейного воссоединения политика с женой в Нидерландах». По словам пресс-секретаря министерства юстиции Нидерландов Карин Донк, служба иммиграции и натурализации страны «определила, что Саакашвили можно выдать временный вид на жительство».

Напомним, 21 декабря газета De Telegraaf со ссылкой на источники в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов сообщила, что страна удовлетворила запрос Саакашвили на получение визы.

Ране СМИ сообщили, что Саакашвили на прошлой неделе получил пакет документов для выезда в Нидерланды. 

Сам политик утверждает, что ему не нужна голландская виза.

Власти Грузии обвиняет Саакашвили в злоупотреблениях во время пребывания на посту президента. Генеральная прокуратура Украины подозревает Саакашвили в подготовке государственного переворота за деньги Кремля, однако суд отпустил его на время расследования.
ForUm

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