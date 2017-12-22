Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с победой НАК «Нафтогаз Украины» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко провел встречу с руководством НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, во время которой поздравил с выдающейся победой. «Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства», - сказал Президент Украины.

Он отметил чрезвычайную важность этого решения для национальной безопасности Украины. «Я считаю, что это историческая победа. Если был бы проигрыш в этом суде, перед Украиной была бы прямая угроза дефолта», - подчеркнул Президент.

«Сейчас, когда мы показали, что умеем защищать национальную безопасность и отстаивать государственные интересы, у нас будет более жесткая позиция в переговорах с нашими иностранными партнерами относительно будущего газотранспортной системы и НАК «Нафтогаз Украины», - отметил Порошенко.

Коболев напомнил, что в соответствии с решением суда была полностью отменена позиция «бери или плати» на сумму более 45 млрд долларов, которая является следствием так называемого контракта Юлии Тимошенко.

По его словам, также была уменьшена цена на газ, который «Нафтогаз» покупал в 2014-15 годах, примерно на 30%. Экономия составляет примерно 1,8 млрд долларов. Он также сообщил, что цена за тем контрактом была 485 долларов за 1 тыс. куб природного газа, сейчас цена будет составлять не более 350 долларов. «Соответственно, экономия будет весьма значительной как для Нафтогаза, так и для всего Украинского государства», - подчеркнул Коболев.

«Цена была завышенной, контракт был нерыночный, он был подписан на кабальных условиях. И Трибунал фактически сейчас это во второй раз подтвердил», - подчеркнул председатель правления НАК «Нафтогаз». Он также сообщил, что цена будет снижена на будущее и будет приравнена к европейской цене.

«Я бы хотел поздравить вас и юридическую команду НАК, поздравить правительство, весь народ Украины с тем, что Украина научились защищать свои интересы, используя европейские суды», - сказал Президент Порошенко.

Глава Украинского государства подчеркнул, что «все знали о кабальных условиях контракта с момента его заключения». «Все считали, что защищать интересы Украины надо бегая по телевизионным шоу, вместо того, как это произошло в 2014 году. По моему указанию правительство Яценюка, Гройсмана блестящее исполнили, очень мало говорили, но очень много делали, что привело к победе по всем пунктам НАК «Нафтогаз» над «Газпромом», - сказал Порошенко.

Стороны также обсудили перспективы решения арбитража по транзиту, после чего можно будет говорить об окончательных цифрах долга.

«Всегда накануне Нового года были переговоры с «Газпромом». Эта компания отказывалась заключать какие-либо соглашения, держа не только Украину, но и всю Европу на крючке. К счастью, когда энергетическая стратегия была изменена, мы с абсолютной уверенностью входим в новый 2018», - сказал Порошенко. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» сообщил, что на сегодняшний день в газохранилища закачано около 15 млрд кубических метров природного газа.

Как сообщал ForUm, НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.