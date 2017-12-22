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В Киеве во время проведения обыска понятой украл 20 тысяч грн, что зафиксировала видеокамера, сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Интересный выпад произошел вчера. Во время проведения одного из более 80 обысков в Киеве был приглашен понятым местный житель. Он «не растерялся»: во время обыска в квартире похитил 20 тыс. гривен», - написал он в Facebook.

После заявления обыскиваемого о пропаже денег и дальнейшего просмотра материалов видеосъемки были получены неопровержимые доказательства.

«Итог - еще утром он был понятым, а вечером был уже за решеткой в следственном изоляторе», - резюмировал Аброськин.

Напомним, 6 декабря в Украине вступил в силу закон о защите бизнеса от злоупотреблений представителей власти во время следственных действий. Согласно закону, судебное разбирательство и досудебное расследование автоматически фиксируются на аудио и видео.
ForUm

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