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Шевченковский районный суд Киева вынес приговор Антону Филипковскому, обвиняемому в посредничестве при вымогательстве 20 тысяч долларов взятки главным редактором интернет-издания «Страна.ua» Игорем Гужвой.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, суд рассмотрел в открытом заседании обвинительный акт соглашения о признании виновности по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство)  в отношении сообщника главного редактора «Страна.ua».

«В соответствии с соглашением, обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении и согласился на наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с испытательным сроком 2 года», - говорится в сообщении.

Допросив обвиняемого в судебном заседании, суд утвердил соглашение, признал его виновным по ч. 3 ст. 189 УК Украины и назначил согласованное сторонами наказание – 4 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

В прокуратуре отметили, что уголовное производство в отношении главного редактора интернет-издания «Страна.ua» завершено. После ознакомления стороной защиты с материалами досудебного следствия обвинительный акт будет направлено в суд.

Как сообщал ForUm, 22 июня главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву и его сообщника задержали по подозрению в вымогательстве.

По данным прокуратуры, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от «Радикальной партии» Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Филипковскому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

26 июня заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Гужву.  27 июня он вышел из СИЗО

 
ForUm

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