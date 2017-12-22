Несмотря на то, что Медведчук давно находится вне украинской публичной политики, и его не увидишь на украинском ТВ, он остается одним из влиятельнейших украинцев.

Об этом идет речь в рейтинге ТОП-100 самых влиятельных украинцев по итогам 2017 года, который составил журнал «Корреспондент». В составлении рейтинга приняли участие известные украинские ученые, политологи, журналисты и политтехнологи.

Издание напоминает, что Виктор Медведчук фактически управлял страной, будучи главой администрации президента Леонида Кучмы еще в начале 2000-х.

«Он инициировал принятие Конституции с парламентско-президентской формой правления, по которой сейчас живет страна. Медведчук давно находится вне украинской публичной политики, его не увидишь на украинском ТВ, но он остается среди самых влиятельных украинцев», — говорится в материале.

Издание также отметило роль В.Медведчука как главного коммуникатора Украины с российской властью, ведь именно он договаривается об обмене пленными и освобождении украинских политзаключенных из российских тюрем.

Политик, по информации издания, чувствует себя абсолютно уверенно, сохраняет бизнес и даже пользуется привилегиями.

«Напрямую из Киева в Москву сейчас может летать только один борт в мире — тот, что возит Медведчука», — обращает внимание «Корреспондент».

Как известно, согласно рейтингу УИАМП, по итогам ноября Медведчук стал самой медийно прогрессирующей персоной, на 49 позиций улучшив свой октябрьский результат.

Кроме того, политик вошел в рейтинг «100 самых влиятельных украинцев», составленный журналом «Фокус».