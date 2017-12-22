Почему так долго не было ни одного обмена и сколько людей удерживаются по обе стороны конфликта на Востоке Украины, в интервью RT рассказал лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук.

Политик напомнил: последний обмен фактически состоялся в сентябре 2016-го.

«Где-то в декабре 2016 года были и односторонние освобождения как со стороны Луганска и Донецка, так и со стороны Украины. Почему сложилась такая ситуация, когда более 14, уже 15 месяцев обмена не было? Это связано с тем, что, к сожалению, мы не могли договориться о реализации главного принципа, который изложен в Минских соглашениях: «всех на всех». Во-первых, из-за того, что он был по-разному истолкован как одной, так и другой стороной. А во-вторых, речь шла о многих лицах, которые привлекаются за особо тяжкие преступления и даже не подлежат амнистии», — пояснил В.Медведчук.

От отметил, что главная проблема для украинской стороны — в вопросе освобождения тех, кого разыскивали, запрашивали представители ОРДО и ОРЛО.

«И именно по этой причине я обратился к президенту Путину и патриарху Кириллу с просьбой оказать содействие с учётом особенностей и сложностей, возникших у украинской стороны с освобождением тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления, чтобы такой обмен всё-таки провести и в результате освободить с двух сторон фактически 380 человек. Как со стороны Украины, так и со стороны Донецка и Луганска. Поэтому и возникла формула «306 на 74», которая была потом согласована по инициативе президента Российской Федерации с лидерами непризнанных республик — господином Захарченко и тогда Плотницким, которые согласились на это. И вот с этого момента, с 15 ноября, началась работа по реализации этого обмена, который должен пройти как самый масштабный до конца года, то есть до новогодних и рождественских праздников. Эта формула остается прежней. И я думаю, что мы все-таки достигнем положительного результата именно по этой формуле. И освободим именно такое количество людей», — рассказал политик.

По данным В.Медведчука, на сегодняшний день без вести пропавшими числится 401 человек.

«Тех, которые удерживаются на территориях ОРДО и ОРЛО, конкретно тех, кого разыскивает украинская сторона, 168 человек. Повторяю, мы разыскиваем 168 человек. По нашим данным, удерживается на сегодняшний день 101 человек. Это данные, которые подтверждены доказательствами, предъявленными представителям Донецка и Луганска. 101 — те, которые установлены, а 168 — это те, кого украинская сторона ищет. Сейчас будут подлежать обмену, если обмен состоится (а я в это верю), 74 человека, которых должны освободить представители Луганска и Донецка», — уточнил политик.

В свою очередь в местах заключения в Украине, по информации В.Медведчука, находятся 386 человек, из которых 306 Украина готова освободить.

«80 — это те лица, которые привлекаются к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, а также за преступления, которые не связаны с проведением антитеррористической операции, то есть не связаны с АТО. Это именно та категория лиц, которая на вот этот первый этап обмена была выведена за скобки, с учетом просьбы украинской стороны, которую я озвучил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — подытожил Виктор Медведчук.