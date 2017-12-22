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В течение 2017 года в результате боевых действий на востоке Украины погибли 85 человек. Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«На сегодня, по подтвержденным данным СММ ОБСЕ, в 2017 году погибли 85 человек и 384 получили ранения», - заявил Хуг, сообщает РБК-Украина.

При этом он отметил, что среди жертв конфликта есть и представитель миссии Джосеф Стоун, который погиб 23 апреля в результате взрыва противотанковой мины.

Напомним, по последним данным управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысячи человек. 
ForUm

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