Президент Петр Порошенко намерен ликвидировать Печерский и Голосеевский районные суды Киева и создать вместо них Центральный окружной суд.

Об этом говорится в решениях Высшего совета правосудия (ВСП) от 21 декабря, передают Українські Новини.

Данными решениями ВСП одобрил проекты указов Президента о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов.

В частности, Порошенко намерен ликвидировать 10 райсудов в Киеве (Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский).

Вместо них предлагается создать Дарницкий окружной суд (в Дарницком районе), Днепровский окружной суд (в Деснянском и Днепровском районах), Подольский окружной суд (в Оболонском и Подольском районах), Соломенский окружной суд (в Святошинском и Соломенском районах) Шевченковский окружной суд (в Шевченковском районе).

Кроме того, вместо Печерского и Голосеевского райсуда будет создан Центральный окружной суд города Киева.