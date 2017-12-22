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Полиция предотвратили незаконный вывоз урана из Чернобыльской зоны.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, двух харьковчан 48 и 65 лет задержали полицейские отдела зоны ЧАЭС в с. Старые Петровцы Вышгородского района.

Сотрудники одного из научных учреждений ехали в направлении Киева на автомобиле и были остановлены полицией. В салоне их автомобиля полицейские обнаружили спортивную сумку с радиоактивными материалами.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливается пункт доставки урана и цель его дальнейшего использования.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Изъятые материалы, в которых мелкие частицы урана, направлены на исследование в один из экологических центров.

Между тем прокуратурой готовятся процессуальные документы в суд об аресте транспортного средства, которым перевозили запрещенные вещества, а также – об объявлении подозрения задержанным лицам.

 
ForUm

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