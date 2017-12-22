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В течение 2017 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала почти 400 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг. 

«За 2017 было зафиксировано почти 400 тыс. случаев нарушения огня и это факт, над которым следует задуматься», - заявил Хуг, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, по словам Хуга, миссией в этом году зафиксировано около 4 тыс. случаев размещения запрещенного вооружения с нарушениями согласованных линий отвода.

Представитель ОБСЕ высказал надежду, что недавние договоренности приведут к прекращению огня в ночь с 22 на 23 декабря.

Напомним, по последним данным управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысячи человек. 
ForUm

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