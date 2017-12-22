Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции задержали 10 подозреваемых в создании организованной преступной группы (ОПГ) для завладения деньгами одиноких пожилых граждан. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«ГПУ совместно с подразделениями Нацполиции Украины провела широкомасштабную операцию – с участием около 500 правоохранителей одновременно проведено 100 обысков в 7 городах страны», - написал он в Facebook.

По словам Луценко, во время операции ликвидирована преступная организация, «которая на протяжении 5 лет вводила в заблуждение, обманула не менее 1200 доверчивых граждан преимущественно из числа одиноких пожилых людей, поскольку они являются наиболее социально незащищенными и доверчивыми, имеют различные заболевания».

«Преступники, выдавая себя за иностранных врачей, разговаривая с притворным иностранным акцентом, предлагали с помощью вымышленных новейших технологий, в частности спутниковой телефонной диагностики организма, и несуществующих лекарств якобы иностранного производства, осуществить успешное лечение различных заболеваний, в том числе тяжких и неизлечимых (Альцгеймера и Паркинсона)», - рассказал Луценко.

При этом пострадавшим лицам реализовывались дешевые отечественные лекарственные средства, из которых была предварительно удалена соответствующая маркировка, или дешевые биологически активные добавки, которые вообще не являются лекарственными средствами.

Задержан лидер преступной организации и его высшее руководство (всего 10 человек), а также изъято имущества и денежных средств на общую сумму более 5 млн грн.

Санкция инкриминируемых подозреваемым статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.