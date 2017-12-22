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НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. 

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. 

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца переводчика премьера-министра Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете Украины на 2018 год.

Минобороны отказалось от крейсера «Украина».

Задержанный за сотрудничество с российскими спецслужбами чиновник секретариата Кабинета Министров Станислав Ежов не имел доступа к государственной тайне, поэтому «серьезных потерь» для безопасности государства нет, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия дали 2 года условно. Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда. 

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Никаких прямых угроз безвизовому режиму с Европейским Союзом нет, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

 

 
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