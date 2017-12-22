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Сегодня, 22 декабря глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель.

Как отмечается на сайте парламента, закон направлен на подпись Президенту.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель».

20 декабря ВР отказалась отменить принятие данного законопроекта.
ForUm

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