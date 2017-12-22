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В 2017 году по меньшей мере 42 журналиста погибли при выполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ).

По данным журналистской правозащитной организации, больше всего журналистов погибло в Ираке - по меньшей мере 8, Сирии - 7 и Мексике – 6, сообщает «Украинская правда».

Впервые за 6 лет Сирия не заняла первое место в списке.

Сообщается, что среди погибших журналистов - 8 женщин.

Ранее CPJ сообщал, что на конец 2017 года рекордное количество журналистов - 262 - находится в заключении во многих странах мира.

 
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