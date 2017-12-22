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В пятницу, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,97/28,00 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,15/33,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4743/0,4749 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 27,9678 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 130 сделок на сумму 71,78 млн долл.

В четверг, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,88/27,90 грн/долл.
 
ForUm

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