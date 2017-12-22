Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили на 3 января 2018 года. Об этом в зале заседания сказал председательствующий судья Олег Присяжнюк.

Сегодня в Апелляционном суде города Киева началось рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров об отказе в назначении Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста.

В зале суда присутствует председательствующий судья Присяжнюк, трое адвокатов Саакашвили и прокуроры. «Дело с рассмотрения снимается из-за того, что материалы в суд не поступили. Следующее заседание состоится 3 января в 11 часов», - сказал судья, сообщает РБК-Украина.

Так, судебное заседание длилось менее 5 минут. В свою очередь, Саакашвили заявил, что не имеет претензий к суду. «К суду нет никаких претензий. Третьего января люди спят и отдыхают, им безразлично, что происходит», - сказал он.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования.

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

15 декабря Генеральная прокуратура обжаловала это решение.

18 декабря Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру, но показаний не дал.

Служба безопасности Украины вызвала политика на допрос на 22 декабря.