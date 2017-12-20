Министерство финансов США внесло в санкционный «список Магнитского» 5 граждан Российской Федерации, в том числе и главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится на сайте ведомства, передает 112 Украина.

«Казначейство по-прежнему намерено привлечь к ответственности тех, кто вовлечен в дело Сергея Магнитского, в том числе тех, кто играет роль в преступном заговоре и схеме мошенничества, которые он раскрыл», - сказал директор Управления по контролю над иностранными активами Джон Смит.

Он добавил, что США продолжают использовать «закон Магнитского» в отношении «нарушителей прав человека в России, включая тех, кто несет ответственность за внесудебные казни, пытки и другие похожие действия».

На Рамзана Кадырова были наложены санкции за внесудебные убийства, пытки, а также другие грубые нарушения прав человека, которые были применены в отношении лиц, пытающихся «выявить незаконную деятельность, осуществляемую должностными лицами правительства Российской Федерации». В частности Кадыров подозревается в исчезновении одного из политических противников.

Кроме того, санкции были введены против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

Напомним, «закон Магнитского» или «список Магнитского» содержит ряд имен российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, связанных в частности с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.

Лицам, чьи имена находятся в списке, запрещен въезд в США. Также на них наложены санкции экономического характера: арест имущества, коррупционных счетов и т.д.