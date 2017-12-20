Экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявляет, что правоохранители саботируют расследование ее материалов, разоблачающих коррупцию в НАПК. Об этом сообщает Украинская правда.

«Следствие не ведется! Пошел второй месяц с момента моего брифинга и момента передачи мной документов. НАБУ следствие начало, но САП им не позволила вести следственные действия», - заявила Соломатина.

По ее словам, самое важное, что детективам Антикоррупционного бюро не дали провести выемку документов в НАПК. Затем дело передали на расследование в СБУ, но там говорят, что это не их компетенция.

«Этого нельзя было делать. Орган, который непосредственно занимается расследованиями коррупции в высших эшелонах власти - это НАБУ», - подчеркнула Соломатина.

Она рассказала, что за все это время лишь однажды была на допросе в СБУ, 28 ноября. И там ее спрашивали не о предоставленных ею обличительных фактах, а о ее телефоне и переписке с «куратором» Администрации Президента Алексеем Горащенковим.

По словам Соломатиной, тем временем глава НАПК Наталья Корчак прячет документацию, которая доказывает коррупцию в ведомстве. Так, по приказу Корчак открыли служебный сейф еще одного обличителя в агентстве, заведующей сектором внутреннего аудита НАПК Оксаны Дивнич. Оттуда неизвестно куда забрали все документы.

Кроме того, заявила Соломатина, руководитель НАПК отрезала от системы отслеживания движения документации в агентстве руководителя сектора предотвращения и выявления коррупции Вадима Николаева. Также на него открыли 4 дисциплинарных производства.

«Над обличителями, которые остались работать, идет расправа», - заявила она.

На вопрос, предоставила ли СБУ ей охрану, Соломатина отказалась отвечать. Сказала, что это делать ей запретили в спецслужбе.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.