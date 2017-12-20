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Аэропорту «Полтава» присвоен статус международного,  сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Решением правительства аэропорту Полтавы присвоен статус международного. Поздравляем полтавчан, глава области господин Головко долго боролся за это и рад, что нам это удалось», – написал он в Facebook.

Аэропорт «Полтава» построен в 50-60-х годах прошлого века, имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м и проектную пропускную мощность 400 пассажиров в час. Длина взлетной полосы 2,55 км.

Сейчас в Украине статус международного имеют 19 аэропортов. Они расположены в Виннице, Днепре, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Борисполе, Киеве, Кировограде, Кривом Рогу, Львове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Ривном, Сумах, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах.

По материалам: 112 Украина
ForUm

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