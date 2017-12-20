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В этом году в госбюджет будет возвращено 45 миллионов гривен, которые не были использованы из-за неукомплектованности штата Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на заседании Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.

«Что касается бюджетного финансирования, не могу допустить того, чтобы мы превысили лимит. В этом году 45 млн грн из 116 возвращаются в бюджет как не использованные, поскольку не был укомплектован полностью штат», - сказал Холодницкий.
ForUm

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