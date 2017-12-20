Депутаты покинули заседание антикоррупционного комитета ВР из-за решения рассматривать вопрос объявления нового конкурса по отбору кандидатов от парламента в члены комиссии по аудиту НАБУ.

Об этом сообщает Укринформ.

На заседании Виктор Чумак, Юрий Деревянко, Борислав Береза, Егор Соболев, Дмитрий Добродомов, Сергей Лещенко, Вадим Кривохатько отмечали недопустимость рассмотрения вопроса относительно объявления нового конкурса комитетом, не завершив предыдущий. Депутат Чумак отметил, что парламент еще не рассматривал кандидатуру Марты Борщ и Карлоса Кастро Кастресани.

«Давайте обратимся к председателю Верховной Рады с просьбой завершить избрание кандидатур, которые ранее были избраны по конкурсу», - отметил депутат.

В частности, Добродомов инициировал рассмотрение вопроса избрания аудиторов НАБУ уже в четверг, 21 декабря.

Кроме того, депутат Игорь Попов предложил объявить новый конкурс, но автоматически включить кандидатуры Борщ и Кастресани в список кандидатов. «Это будет компромиссным решением», - сказал Попов.

После того как депутаты покинули заседание, кворум был сорван. Состав кворума - 13 членов комитета, осталось 11 членов комитета.

Напомним, парламент летом не смог назначить аудитора НАБУ по своей квоте. Антикоррупционный комитет парламента ранее рекомендовал четырех кандидатов в аудиторы Национального антикоррупционного бюро: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, Марту Борщ, Карлоса Кастресану. Рейтинговое голосование показало, что наибольшую поддержку имеет Яновская. Однако при утверждении кандидатура Яновской не набрала необходимого количества голосов.