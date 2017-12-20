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В результате проведенной проверки на Запорожском алюминиевом комбинате Государственная фискальная служба доначислила почти 800 млн гривен налогов.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

«Сейчас соответствующее решение должно быть принято судом первой инстанции, куда Высшим административным судом Украины указанное дело ЗАлК было направлено на новое рассмотрение», - говорится в сообщении.

Суть дела заключается в том, что бывший мощный украинский производитель алюминия ПАО «Запорожский алюминиевый комбинат» на протяжении длительного времени систематически использовал схемы минимизации налоговых обязательств и уклонения от налогообложения. В последние годы производственной активности (2009 - 2012 годы) комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости, что обусловило не только занижение объекта налогообложения налогом на прибыль, но и возникновение необоснованных оснований для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

Как сообщили в Запорожском управлении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, уже есть положительная судебная практика по аналогичным делам именно с ОАО «ЗАлК», где суды отмечают отсутствие экономических оснований для систематической реализации продукции по цене ниже себестоимости. Предприятие не предоставило фактических данных в подтверждение соответствия примененной цены на спорную металлопродукцию объективным рыночным факторам.

 
ForUm

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