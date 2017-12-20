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В аэропорту Запорожья россиянин, которому запрещен въезд в Украину на 5 лет, пытался порезать себе руки. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сегодня ночью в пункт пропуска «Запорожье-авиа» рейсом из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. В ходе осуществления пограничного контроля военнослужащие Бердянского отряда выполнили поручение правоохранительных органов Украины, согласно которому россиянину был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Во время проставления отметки о запрете въезда мужчина выхватил из ручной клади перочинный нож и пытался порезать себе руки.

«Военнослужащие немедленно отреагировали и изъяли у гражданина нож, а также оказали ему первую медицинскую помощь. В дальнейшем пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой и провели все необходимые квалифицированные меры. Состояние иностранца удовлетворительное, угрозы его жизни нет», - говорится в сообщении.

Сейчас задержанного пограничники передали представителям правоохранительных органов Украины.
ForUm

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