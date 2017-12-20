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Генпрокуратура сообщила о подозрении должностным лицам коммерческих банков в присвоении более 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по факту присвоения владельцами отдельных коммерческих банков Украины более 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч.ч. 1, 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины», - говорится в сообщении.

В указанном уголовном производстве четырем должностным лицам резидентам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и избраны меры пресечения.

Еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью и их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.
ForUm

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