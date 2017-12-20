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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил РФ в сокрытии истинных причин Смоленской катастрофы.

«Мы отвечаем России честно: чем дольше вы будете передерживать обломки самолета Ту-154М, тем больше даете основания для подозрений, что у вас есть что-то на совести, и что катастрофа выглядела значительно иначе, чем представлено в докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК), и вы скрываете истинные причины этой катастрофы. Это наша позиция», - сказал он, сообщает «Польское радио».

Ващиковский отметил, что эта позиция Польши известна уже много лет.

Он подчеркнул, что для изучения причин авиационной катастрофы «нужно получить обломки самолета и попытаться собрать их снова». «Без возможности восстановления самолета эту катастрофу не удастся воспроизвести, не удастся узнать ее причины», - сказал Ващиковский.

По мнению главы МИД Польши, президент России «хорошо об этом знает». «Передержка обломков самолета в течение более 7 лет вызывает определенные вопросы - почему россияне это делают», - сказал министр.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал чушью версию о причастности России к катастрофе Ту-154 под Смоленском в 2010 году. «Это чушь какая-то, бессмыслица. Не было никаких взрывов. А если и были - то бомбу в Варшаве положили, там и ищите», - заявил он.

В ответ на это заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Россия скрывает ключевых свидетелей Смоленской катастрофы и не отдает Польше обломки Ту-154М.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла улики, которые указывают на два взрыва на борту Ту-154М.
ForUm

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