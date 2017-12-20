Выход России из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон имеет целью обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня. Об этом заявил перед заседанием Кабинета Министров министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

«После вывода мы увидели истинное лицо, почему Россия приняла такое решение - для того, чтобы обвинять нас в нарушении режима прекращения огня, хотя в принципе они этого только ждут и сами нарушают режим прекращения огня», - сказал министр.

Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины готовы к изменению ситуации.

Напомним, 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинули территорию Украины.

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.